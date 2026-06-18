Rugby: festejos olavarrienses en sus competencias

Estudiantes y El Fortín sumaron conquistas en la continuidad del calendario de UROBA. El “Bata” como local y el “Fortinero” en Azul.

El “Bataraz”, por la segunda fecha del Torneo Regional Pampeano “B” recibió a Los Miuras de Junín y consiguió una valiosa victoria por 22 a 13 en Primera. La jornada también contó con la presentación de la Intermedia, que cayó por 25 a 14 frente a Los Miuras.

El encuentro marcó el estreno del conjunto “albinegro” como local en esta edición del campeonato, una competencia a la que regresó tras una destacada campaña en UROBA y que representa uno de los desafíos deportivos más importantes de la temporada.

Además, por la 6° fecha del certamen de Segunda de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires, El Fortín sigue sumando triunfos y festejó en condición de visitante.

Dos try de Ignacio Giazante y conversiones a cargo de Franco Olivera y Joan Baigorria le dieron la victoria a El Fortín sobre Azul Rugby por 16 a 12.

Por otro lado, la Selección de UROBA disputó un encuentro amistoso frente a Los Tilos en las categorías M16 y M17, con una sobresaliente presencia de jugadores de Estudiantes. Fueron nueve los representantes albinegros convocados para integrar los seleccionados.

En M17 fueron convocados Martín Comes Dumoulin, Joaquín Ordoñez Amarelle, Tiziano Castagnino y Juan Bautista Escudero; mientras que en M16 participaron Facundo Thomás Pallone, Valentino Ramallo, Donatto Di Julio, Agustín Díaz y Felipe Montini.

Fuente: prensa CAE // El Fortín