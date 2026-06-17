Liga Federal: contundente triunfo “Chaira” en el inicio de los Cuartos de Final

En la noche del miércoles, Racing inició una nueva llave de Play-Off en la tercera categoría del básquet nacional y fue con amplio triunfo ante el mejor equipo de la Provincia.

El “Chaira” derrotó 88 a 52 a Belgrano de San Nicolás en el Parque Olavarría y se adelantó en la serie de Cuartos de Final Interconferencias de la Liga Federal. Martín Delgado con 23 puntos fue el goleador del partido.

La mejor producción de la temporada para los dirigidos por Matías Orlando llegó en el cotejo ante el mejor elenco de la Provincia. Fue firme en defensa y encontró alto grado de efectividad para quedarse con una importante victoria en el comienzo de la serie.

Desde el arranque mismo el elenco racinguista impuso condiciones, el nicoleño arrancó en ventaja por breves minutos y cuando los locales tomaron la delantera, se encargaron de aumentar la distancia cada vez.

La primera mitad se caracterizó por largas posesiones y mucha fricción, pero Racing salió favorecido y logró una ventaja tranquilizadora antes del descanso largo con un buen trabajo colectivo.

Tras el entretiempo, la “Estrellita” siguió controlando el tanteador, pero la visita mejoró en puntería, aunque lejos estuvo de poder revertir la historia y con rotación y conversiones de tres puntos, el elenco olavarriense logró sentenciar la historia mucho antes del final.

De más estuvieron los últimos 10 minutos en el comienzo de la serie de Cuartos de Final, Racing aprovechó la distancia para darle descanso a sus jugadores mayores y Belgrano no desesperó porque sabe que cerrará la serie en condición de local el venidero fin de semana.

Síntesis Racing – Belgrano:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Vizcaíno, A. y Enrique, M.

Racing (88): Ciuffetelli (8), Risso (14), Pereyra (6), Delgado (23), Sesto (16) -FI- Dieser Cataldi (3), Hoffmann (0), Venzi (0), Yaben (13), Larregina (3), Díaz Herrera (0), Cuadrillero (2). DT- Matías Orlando

Belgrano (52): Giaccio (4), Grunale (6), Pascolatt (4), Núñez (11), Dente (2) -FI- Begino (0), Pérez (20), Mazzoni (2), Ortiz (3), Ochoa (0). DT- Lucas Mazzoni

Parciales: 26 – 09; 47 – 21; 66 – 33 y 88 – 52