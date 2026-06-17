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 - 17 de Junio de 2026 | 19:12

Fútbol Femenino: momento de definiciones en el “Andrea Serris”

En el transcurso del fin de semana prosiguió el Torneo “Andrea Serris” y fue con acción en las categorías Sub15 y en Primera División. Club Ciudad de Olavarría se aseguró el primer lugar en la división mayor.

Fotos: Verito Fotografías

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la categoría femenina siguió adelante y está en plena disputa la instancia definitoria.

 

Entre domingo y lunes se jugó la 12° fecha en Primera División, y Club Ciudad de Olavarría ya se aseguró el primer puesto en la fase regular a falta de dos fechas. Si repite la primera posición en los Play-Off, será el ganador del primer certamen del año, aunque en caso contrario chocará ante el vencedor.

 

Previamente, durante la jornada del sábado, se jugaron los primeros encuentros de Play-Off en Sub15 y quedaron establecidos los equipos que jugarán las Semifinales.

 

Los resultados:

En Primera División:

Ferro 4 (Kiara Ponce -2-, Nicole Zambrana y Viviana Schneider Rodríguez) – 0 Sierra Chica 

Colonias y Cerros 0 – 0 Racing 

Club Ciudad de Olavarría 5 (Mía Suárez Fernández -2-, Milena Martín Pascua y Luz Attadía) - 3 (Magdalena Angueira, Guadalupe Benito y Sonia Tabares) Municipales 

Miércoles a las 20, Racing A. Club vs. Ferro C. Sud (pendiente de la 11° fecha)

Libre: El Fortín

 

En Sub15:

Ferro 3 (Agustina Gaitán, Malena Praiz y Lola Ingliso) – 0 El Fortín

Ferroviario 1 (Hanna Araya) - 2 (Sofía Fernández y Malena Rodríguez) Municipales 

Semifinales:

Racing vs. Ferro 

Estudiantes vs. Municipales

 

Fuente: Prensa LFO

 

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