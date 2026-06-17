Definieron el cronograma: ¿cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses?

El IPS confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo y de los haberes de junio 2026. El organismo de previsión social informó que los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires percibirán el SAC Proporcional- el lunes 29 de junio.

Asimismo, los haberes correspondientes al mes se abonarán, como es habitual, en dos jornadas.

Este es el detalle del pago del aguinaldo:

Lunes 29 de junio: Jubilaciones y pensiones contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9. Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El cronograma de pago de haberes de junio 2026:

Lunes 29 de junio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2, 3; Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Martes 30 de junio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El IPS recordó también que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de julio de 2026.