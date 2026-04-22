Convocatoria a asamblea fútbol club Ferro

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. FÚTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD. Olavarría, 21 de abril de 2026. Convócase a Asamblea General Ordinaria a los señores asociados de la asociación civil FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD para el día 08 de mayo de 2026, a las 19:00 hs, en primer convocatoria, y a las 20:00 hs en segunda convocatoria, sito en Avda. Pringles N° 1861 de la ciudad y partido de Olavarría, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea; 2) Consideración del tratamiento de la Memoria, Inventario, Balance general, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico fenecido al 31 de diciembre de 2024; 3) Consideración del tratamiento de la Memoria, Inventario, Balance general, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico fenecido al 31 de diciembre de 2025; 4) Nombramiento de tres asociados para formar la Comisión Escrutadora; 5) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas (Arts.. 17°/ 18° y 29°/32° del Estatuto Social); 6) Sorteo de los miembros que finalizan el mandato al año (Art. 17° del Estatuto Social).