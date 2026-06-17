Andrés Arouxet desde la Copa del Mundo: “Fue emocionante fotografiar a Messi”

Completado el primer partido de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, Andrés Arouxet contó cómo fue su experiencia.

Desde Dallas, recientemente arribado, Andrés Arouxet contó cómo vive la cobertura de su primer Mundial y el debut de la selección defensora del título.

El arribo no fue sencillo y estuvo atravesado por demoras y cambios de último momento. “Pasamos mucha angustia previa al viaje, teníamos que salir el sábado a la mañana y terminamos saliendo el domingo a la noche para Miami. Llegamos a las 4 de la mañana, hicimos escala en Washington y de ahí a Kansas”, relató Arouxet.

“Cuando llegamos a Miami empezamos a buscar vuelos directos a Kansas, e incluso hablando español todos nos decían: ‘Van todos a Kansas, ¿qué pasa en Kansas?’”, recordó sobre su experiencia y aseguró: “No hay selecciones que se movilicen tanto como la Argentina”.

El fotógrafo también destacó la llegada constante de hinchas, la presencia de argentinos residentes en la zona y el movimiento de motorhomes que siguen a la Selección por distintos puntos.

Sobre lo que fue la cobertura de su primer partido en el Mundial rememoró: “Antes de cada partido hacemos un check in para poder elegir el lugar donde queremos estar en el campo de juego. En los partidos de Argentina nos dan prioridad”.

“Tenemos todo listo para poder fotografiar y mostrar los mejores momentos. Buscamos siempre tener la mejor foto del partido” sostuvo y recordó que “ya tuve la oportunidad de fotografiar a Messi, pero esta vez fue emocionante".

Además, tras la cobertura recordó que “cuando sabía que tenía la foto, y preparaba para enviarla, fue una situación emocionante. Todos los jugadores estaban felices, no tiene mucha explicación lo que pasó en los goles”.

El olavarriense sostuvo que "el público argentino deliró, festejó, celebró un triunfo por cómo se dio” aportando un clima especial en el estadio en lo que fue la victoria “albiceleste” ante Argelia: “Tanto él (Messi) como toda la selección esperaban un debut así, inmejorable. Haber arrancado así es una buena chance".

Por último, el profesional remarcó la exigencia y la motivación que implica esta cobertura: “Es el desafío más grande desde que hago esto. El Mundial de Clubes fue especial, pero esto es lo máximo. Como siempre digo, la mejor foto es la que está por venir. Las expectativas están muy altas, con nervios, entusiasmo y ganas de que se dé todo como espero”.