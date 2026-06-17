Vivero de Plantas Nativas en el Bioparque Municipal “La Máxima”

En el marco del “Proyecto Nativas”, que tiene por objetivo promover prácticas sustentables y amigables con el ambiente, que favorezcan la restauración ecológica y la conservación del patrimonio natural local, el Municipio trabaja en la ampliación y puesta en funcionamiento del Vivero Celina, ubicado en el Bioparque Municipal “La Máxima”, que ya es utilizado para la plantación de especies nativas.

El proyecto está dirigido a instituciones educativas de todos los niveles, organizaciones sociales, vecinos del Partido y público en general, estructurándose bajo tres pilares primordiales:

Producción: Se enfoca en la propagación y cultivo de especies viables en el vivero municipal con el fin de generar el stock necesario para la forestación urbana y la entrega directa a los vecinos.

Educación Ambiental: Comprende el dictado de talleres, charlas y capacitaciones dentro de “La Máxima”, así como la elaboración de materiales didácticos y guías prácticas.

Participación Comunitaria e Intervención Territorial: Contempla jornadas de plantación colectiva en plazas, escuelas e instituciones, entrega de semillas y asesoramiento técnico a proyectos comunitarios.