Liga Pre-Federal: el “Bata” no pudo seguir de racha 

En el Maxigimnasio, Estudiantes no pudo sumar una nueva victoria en el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y cayó ante Hogar Social.

El “Bataraz” cayó 61 a 28 ante Hogar Social de Berisso y volvió a la derrota en el certamen que otorga clasificación a la Liga Nacional Femenina.

En desventaja absoluta durante todo el cotejo, las dirigidas por Ramiro Bou poco pudieron hacer ante las platenses que con el correr de los minutos se encargaron de alejarse más y más en el resultado.

En la novena presentación en el certamen provincial, la jugadora destacada del “albinegro” fue Morena Lemma en un cotejo donde le costó mucho en la faceta ofensiva.

Síntesis Estudiantes – Hogar Social:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros:

Estudiantes (28): Lemma (6), Vendeirinho (5), Mereles (3), Juárez (0), Rojas (4) -FI- Chantiri (4), García Maroa (0), Bellinzoni (0), Barrera (3), Castañares, G. (3), Castañares, T. (0). DT- Ramiro Bou

Hogar Social (61): Elías (2), Suriano (8), Martínez (9), Castege (2), García (13) -FI- Ansaloni (7), Da Palma (5), Medina (11), Nieto (2), Fernández (2). DT- Joaquín Espina

Parciales: 11 – 17; 19 – 30; 21 – 49 y 28 – 61