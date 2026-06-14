Básquet Femenino: en Pehuajó ganaron El Fortín y Racing

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División Femenina completó la 5° fecha en el gimnasio de Deportivo Argentino.

Deportivo Argentino fue el anfitrión de la competencia de Primera División Femenina donde ganaron El Fortín y Racing de La Madrid.

En el primero de los partidos de la jornada, El Fortín se impuso 69 a 55 a Henderson Fútbol Club.

Por otro lado, y cerrando la tarde, Racing de La Madrid logró un contundente triunfo por 54 a 18 ante las anfitrionas, Deportivo Argentino.