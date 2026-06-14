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Domingo 14 de Junio 2026 - 23:07hs
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 - 14 de Junio de 2026 | 22:32

Básquet Femenino: en Pehuajó ganaron El Fortín y Racing

En la jornada del domingo se jugaron los dos partidos de una nueva fecha del Torneo Regional y fue con festejos para El Fortín y Racing de La Madrid.

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División Femenina completó la 5° fecha en el gimnasio de Deportivo Argentino.

 

Deportivo Argentino fue el anfitrión de la competencia de Primera División Femenina donde ganaron El Fortín y Racing de La Madrid.

 

En el primero de los partidos de la jornada, El Fortín se impuso 69 a 55 a Henderson Fútbol Club.

 

Por otro lado, y cerrando la tarde, Racing de La Madrid logró un contundente triunfo por 54 a 18 ante las anfitrionas, Deportivo Argentino.

 

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