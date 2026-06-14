Importante distinción para José “Mosquito” Montesano

Recientemente, el olavarriense José Montesano recibió una distinción por su significativa trayectoria dentro del periodismo deportivo.

La Asociación Internacional de Prensa Deportiva y la Federación Argentina de Periodistas Deportivos reconocieron al “Mosquito” Montesano por su trayectoria dentro de la profesión.

Referente indiscutido en la cobertura del básquet y el vóley, el olavarriense construyó una carrera marcada por el profesionalismo, la pasión por contar historias y una calidad humana que le valió el respeto y el cariño de colegas, deportistas y dirigentes.

El homenaje se desarrolló en el auditorio de TEA y DeporTEA, en un encuentro íntimo y emotivo que reunió a su familia y periodistas llegados desde distintos puntos del país para acompañar un reconocimiento más que merecido.

Montesano estudió periodismo en Capital Federal y construyó una carrera ligada principalmente al básquet y al vóley, disciplinas en las que dejó relatos recordados por generaciones. Además, desarrolla una amplia trayectoria en radio y televisión consolidándose como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo argentino.

FADEP ya había distinguido con el Premio Abelardo Raidi a reconocidos periodistas como Enrique “Quique” Wolff, Carlos “Bocha” Houriet y Carlos Irusta.

"Reconocimientos de este estilo no hacen más que fortalecer el vínculo con esta hermosa profesión, con el relato y con las personas", expresó el periodista en sus redes sociales.

Fuente: prensa FAPED