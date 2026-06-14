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Importante distinción para José “Mosquito” Montesano

El olavarriense José Montesano fue distinguido con el Premio Abelardo Raidi, una iniciativa impulsada por la Asociación Internacional de Prensa Deportiva.

Recientemente, el olavarriense José Montesano recibió una distinción por su significativa trayectoria dentro del periodismo deportivo.

 

La Asociación Internacional de Prensa Deportiva y la Federación Argentina de Periodistas Deportivos reconocieron al “Mosquito” Montesano por su trayectoria dentro de la profesión.

 

Referente indiscutido en la cobertura del básquet y el vóley, el olavarriense construyó una carrera marcada por el profesionalismo, la pasión por contar historias y una calidad humana que le valió el respeto y el cariño de colegas, deportistas y dirigentes.

 

El homenaje se desarrolló en el auditorio de TEA y DeporTEA, en un encuentro íntimo y emotivo que reunió a su familia y periodistas llegados desde distintos puntos del país para acompañar un reconocimiento más que merecido.

 

Montesano estudió periodismo en Capital Federal y construyó una carrera ligada principalmente al básquet y al vóley, disciplinas en las que dejó relatos recordados por generaciones. Además, desarrolla una amplia trayectoria en radio y televisión consolidándose como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo argentino.

 

FADEP ya había distinguido con el Premio Abelardo Raidi a reconocidos periodistas como Enrique “Quique” Wolff, Carlos “Bocha” Houriet y Carlos Irusta.

 

"Reconocimientos de este estilo no hacen más que fortalecer el vínculo con esta hermosa profesión, con el relato y con las personas", expresó el periodista en sus redes sociales.

 

Fuente: prensa FAPED

 

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