Lanzaron una campaña de visibilización sobre TDAH

En la jornada del sábado miembros de Familias TDAH Olavarría lanzaron oficialmente la campaña anual para que los comercios locales se sumen a visibilizar el trastorno, colocando el afiche del Día Nacional y Provincial del TDAH, que se conmemora el próximo 28 de julio.

En el marco de la semana del cuarto aniversario de la organización, Maite Salerno, presidenta de la entidad, explicó que “es una condición del neurodesarrollo que afecta la atención, el control de los impulsos y el nivel de actividad de las personas. No es una enfermedad, es una forma diferente de procesar el mundo, y el diagnóstico temprano junto al acompañamiento social son claves para el desarrollo de quienes lo tienen”.

En relación a la campaña, sostuvo que “cada año son más los que se suman y nos brindan su apoyo por el trabajo realizado. Invitamos a aquellos comercios, entidades y clubes que quieran sumarse a que nos pidan los afiches para que se los enviemos”.

En el marco de la visibilización y concientización, habrá una jornada de recreación en conjunto con el Municipio. Se llevará a cabo el próximo sábado 1º de agosto, de 14 a 17, en el Complejo Polideportivo y Cultural "Diego Armando Maradona".

Será un encuentro abierto a toda la comunidad con actividades deportivas, lúdicas y talleres de arte para compartir en familia.