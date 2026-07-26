Básquet Formativo: hubo amistosos para las Selecciones de ABO

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, las Selección U15 y U17 de la Asociación de Básquet de Olavarría tuvieron partidos preparatorios.

La Asociación de Básquet de Olavarría organizó una serie de partidos amistoso para los equipos U15 y U17 que se preparan para afrontar sus competencias.

La Selección U15 se prepara para ser parte del Torneo Provincial en Bahía Blanca y enfrentó a Chacarita en el cierre de la jornada.

Previamente, en dos partidos, la preselección U17 enfrentó los equipos U21 de Pueblo Nuevo y Chacarita de cara a lo que será su participación en el Torneo Zonal que los tendrá actuando como anfitriones.

Fuente: prensa ABO