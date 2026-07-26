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 - 26 de Julio de 2026 | 14:17

Básquet Formativo: hubo amistosos para las Selecciones de ABO

En la tarde del sábado, dos de las selecciones de la Asociación de Básquet de Olavarría jugaron partidos amistosos.

Foto: prensa CAE

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, las Selección U15 y U17 de la Asociación de Básquet de Olavarría tuvieron partidos preparatorios.

 

La Asociación de Básquet de Olavarría organizó una serie de partidos amistoso para los equipos U15 y U17 que se preparan para afrontar sus competencias.

 

La Selección U15 se prepara para ser parte del Torneo Provincial en Bahía Blanca y enfrentó a Chacarita en el cierre de la jornada.

 

Previamente, en dos partidos, la preselección U17 enfrentó los equipos U21 de Pueblo Nuevo y Chacarita de cara a lo que será su participación en el Torneo Zonal que los tendrá actuando como anfitriones.

 

Fuente: prensa ABO

 

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