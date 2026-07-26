Capacitaron a equipos de salud en Diagnóstico Rápido de VIH y Sífilis

En los últimos días se llevó adelante una Formación para la Implementación de la Estrategia de Diagnóstico Rápido para VIH y Sífilis destinada a equipos de salud.

La capacitación se desarrolló en dos encuentros presenciales con el objetivo de fortalecer la detección temprana, el asesoramiento y el circuito de acompañamiento en los distintos efectores. El primer encuentro se realizó el 15 de julio en el SUM del Hospital Zonal Especializado en Oncología “Luciano Fortabat”.

Estuvo a cargo del equipo de Laboratorio del Hospital Municipal “Héctor M. Cura” y se abordó la técnica de toma de muestra para testeo rápido de VIH y Sífilis.

El segundo encuentro se llevó a cabo el pasado miércoles en el SUM del Servicio Territorial Nº 4, y fue dictado por el Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva y trabajó sobre asesoría pre y post test y el circuito local de acompañamiento.

Con esta formación, desde el Municipio señalaron que se busca ampliar el acceso al diagnóstico rápido, gratuito y confidencial en el Primer Nivel de Atención, promoviendo la prevención y el cuidado integral de la salud sexual.

Desde el área de Salud destacaron la importancia de contar con equipos capacitados en todo el territorio para garantizar una atención oportuna y con perspectiva de derechos.