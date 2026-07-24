GIRO: se reconocerá a quienes separan correctamente sus residuos

La Coordinación de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio de Olavarría, iniciará la próxima semana una nueva recorrida territorial en el marco del programa de Gestión Integral de Residuos de Olavarría (GIRO). La propuesta consistirá en recorrer los barrios durante los horarios habituales de recolección diferenciada para entregar distinciones a quienes separan correctamente sus residuos reciclables y respetan el calendario establecido.

La iniciativa tiene como objetivo poner en valor el compromiso de la comunidad con la separación en origen, agradecer a quienes ya incorporaron este hábito y promover que cada vez más hogares se sumen al programa GIRO.

Durante las recorridas, las promotoras ambientales identificarán los domicilios que hayan dispuesto correctamente sus residuos reciclables para la recolección diferenciada. Como reconocimiento al compromiso con el cuidado del ambiente, colocarán una etiqueta colgante de color verde en el canasto de residuos.

La actividad se desarrollará por etapas. En una primera instancia, las recorridas abarcarán las rutas de recolección nocturna, que serán divididas en distintos sectores para facilitar el relevamiento. Una vez completado cada sector, el equipo avanzará progresivamente hasta cubrir la totalidad de las rutas y, posteriormente, todos los barrios alcanzados por el servicio.

Además de reconocer a los vecinos que participan activamente del programa, la iniciativa permitirá actualizar información sobre el nivel de participación en cada recorrido de la recolección diferenciada, verificar el funcionamiento del servicio y generar datos que contribuyan a dar respuesta a consultas y reclamos de la comunidad.

Las recorridas comenzarán en la ruta naranja, correspondiente al barrio San Vicente. El primer sector será visitado el martes 28 y el segundo, el martes siguiente. En caso de lluvia o condiciones climáticas adversas, la actividad será reprogramada para el próximo día de recolección previsto para esa misma ruta.

Desde la Coordinación de Ambiente invitan a toda la comunidad a continuar separando los residuos reciclables y respetando los días y horarios de recolección, ya que cada acción individual fortalece el programa GIRO y contribuye a construir una gestión cada vez más eficiente y sustentable de los residuos en el Partido de Olavarría.