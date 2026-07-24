Platense y Mendía arrancaron el Torneo Clausura con empate

Prosigue la 1° fecha del segundo torneo del año organizado por la Asociación del Fútbol Argentino para la Primera División y en Vicente López, fue empate para Platense que tuvo a Mateo Mendía en el 11 del arranque.

El “Calamar” igualó 2 a 2 ante Unión en condición de local en lo que fue el estreno en el segundo torneo del año de la Liga Profesional.

Tomás Fagioli en contra de su valla puso en ventaja al “Marrón”, pero el elenco de Santa Fe había dado vuelta el resultado con los goles de Juan Pablo Ludueña, de cabeza y Cristian Tarragona de penal. Bautista Merlini lo empató sobre el final.

Mateo Mendía, en el combinado local, fue titular y completó los 90 minutos.