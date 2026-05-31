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 - 31 de Mayo de 2026 | 12:26

Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina tuvo lugar una nueva fecha del Torneo Apertura de Veteranos y fue con mucha paridad.

Foto: Canal Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría completó una fecha del primer torneo del año para sus tres categorías en diferentes escenarios.

 

En la división menor se completó la 12° fecha, en +50 fue la segunda de los desquites y en la mayor jugaron la 11°.

 

Fue una jornada con mucha paridad con varias igualdades y ajustados triunfos.

 

Los resultados

+42

Villa Magdalena 1 (Domínguez) – Loma Negra 2 (Acuña, García) 

Deportivo Olavarría 1 (Guevara) – Lo Viejo Funciona 2 (Monzón -2-) 

Tercer Tiempo 1 (Baca) – Mariano Moreno 2 (Giacomaso, Islas)

Santa Águeda 0 – San Martín 3 (Braun., Romero, Schhroh) 

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 3 (Centurión, García, Ramos) – Santa Luisa 0 

Santa Catalina 3 (Moreno, Ponce, Trepichio) – Deportivo Fran 2 (Maldonado, Pacheco) 

El Provincial 0 – Molino Viejo 0 

La Candela 7 (Galasco, Iribarne Vega -2-, López Fernández, Suárez, Zibecchi -2-) – 10 de Junio 0 

Amanecer Argentino 0 – Ferro Seniors 1 (Miramón) 

Club Hinojo 8 (Nardini -2-, Viera -3-, Angeletti, Pendas, Rosas) – Villa Aurora 2 (Gallardo, Lavalle) 

 

+50

La Candela 2 (Lapróvida, Cortez) – Pueblo Nuevo 4 (Pender -3-, Sobarzo) 

Sociedad de Fomento Los Robles 1 (Ámbito Posadas) – Los Tigres 2 (Lallana, Violante) 

Complejo El Indio 0 – Carboneros 4 (Messineo -3-, Dentaro) 

Truck Vial 4 (Del Do -2-, Gaiza, Miño) – Peña de Boca 0 

El Fortín 0 – Pinturas Norres 0 

 

+55

Pueblo Nuevo 1 (Mimbielli) – Club Hinojo 3 (Azato -2-, Teves) 

Independiente Loma Negra 6 (Aguirre, Atencio, Cavilla, Gutiérrez, Paredes, Santillán) – Veteranos Continentales 2 (Ciufettelli., Rodríguez)

La Candela 2 (Cantoni., Cunioli) – Ferro 2 (Laguardia -2-) 

Carboneros 0 – Mariano Moreno 3 (Gonzalea, Ponce -2-) 

Viajantes 3 (Quintana -2-, Vallejos) – Defensores de Hinojo 3 (Sánchez, Utzet -2-) 

El Fortín 1 (Zabaletta) – La Tradición 1 (Farra) 

Mecánica Cortez 2 (Mourlas -2-) – Independiente de Chillar 5 (Galmán -2-, Andreu, Pais, Venzi)

Agrupación Malvinas 0 – Club Espigas 4 (Picholo -2-, Lafitt, Dargel) 

Libre: Camioneros

 

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