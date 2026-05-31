Avanzan las obras en caminos rurales del Partido

Desde la Dirección de Obras Rurales, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, se informó sobre las tareas realizadas durante la última semana en distintos puntos de la Red Vial Rural del Partido de Olavarría.

Las intervenciones mantienen un marcado perfil hidráulico, con el objetivo de optimizar el escurrimiento de aguas y preservar el estado de los caminos rurales, fundamentales tanto para la comunicación entre localidades como para el desarrollo de la actividad productiva.

En ese sentido, continúan a buen ritmo las obras en el sector de 16 de Julio y en el camino que conecta Pourtalé con la Ruta Provincial Nº 51. Estos trabajos fueron recientemente supervisados por el intendente Maximiliano Wesner, quien recorrió las zonas acompañado por el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña, y el director de Obras Rurales, Mariano Arrignon.

Las tareas incluyen la incorporación y compactación de material para mejorar la transitabilidad, una metodología que ya ha mostrado resultados positivos en distintos caminos donde fue aplicada. Además, se llevan adelante acciones de limpieza y rectificación de canales aliviadores, junto con la colocación de tuberías y alcantarillas, obras que forman parte del plan de trabajo previsto para las próximas semanas.

Durante los últimos días, la red vial del Partido contó con la labor coordinada de 15 motoniveladoras —12 destinadas al mantenimiento y 3 a obras—, 9 retroexcavadoras —4 de mantenimiento y 5 de obras—, 4 retropalas y 11 camiones volcadores.

Desde el Municipio destacaron que las intervenciones responden no sólo a los relevamientos y estudios técnicos realizados por la Secretaría de Obras Públicas, sino también al diálogo permanente que se mantiene con productores y representantes del sector rural de todo el Partido.