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Sabado 09 de Mayo 2026 - 17:39hs
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Olavarría
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 - 9 de Mayo de 2026 | 16:01

Ajedrez: Pandini ganó el Torneo Abierto de Racing

En el transcurso de la semana, se completó una nueva edición del Torneo Abierto de Racing y fue con la consagración de Agustín Pandini.

Llegó a su fin el Torneo Abierto de Racing que organizó la entidad “Chaira” y fiscalizó la Federación de Ajedrez de Olavarría.

 

Agustín Pandini se consagró campeón del Abierto de Racing 2026 tras igualar con Splendore y quedarse con el título en un desenlace definido por desempate ante Franco Splendore tras haber igualado en 6,5 puntos.

 

Tal como se anticipó en las rondas iniciales, ambos jugadores marcaron el ritmo del torneo desde el comienzo, liderando la tabla y sosteniendo su rendimiento a lo largo de la competencia.

 

El podio lo completó Lautaro Sampaoli con 5 puntos, consolidando un muy buen torneo y manteniéndose siempre en la pelea por los primeros puestos.

 

El Abierto volvió a mostrar un interesante equilibrio entre jugadores experimentados y nuevas generaciones, con varios nombres jóvenes metiéndose en los primeros planos y sumando experiencia en competencias de este nivel.

 

Fuente: Prensa F.A.O.

 

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