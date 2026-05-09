Agustín Vernice completó otro día en la Copa del Mundo

Agustín Vernice continúa con sus actuaciones en la Copa del Mundo de Canotaje de Velocidad que se disputa en Szeged y en la jornada del sábado, completó dos nuevas presentaciones.

El palista olavarriense que integra la Selección Argentina, tuvo una gran performance en el K1 1000 metros, donde finalizó en el segundo puesto de la Final B tras registrar un tiempo de 3:25.57, quedando a solamente tres centésimas del sueco Martin Nathell, ganador de la regata con 3:25.54.

Posteriormente, Vernice volvió a destacarse en el K1 500 metros al quedarse con la Serie 7 de la especialidad con un excelente tiempo de 1:38.14, resultado que le permitió avanzar a las semifinales de la competencia.

Este domingo, Agustín disputará la Semifinal 3 del K1 500m desde las 4:47 AM de Argentina en busca de un lugar en la definición por las medallas.

Fuente: Prensa CAE