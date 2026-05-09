Liga Pre-Federal Femenina: María Emilia Rojas es nuevo refuerzo del “Bata” 

María Emilia Rojas llega a Estudiantes para reforzar al equipo en la temporada ya iniciada de la Liga Pre-Federal.

La alera/ala-pívot de 28 años (nacida el 13 de mayo de 1997 en Santiago del Estero), arriba a Olavarría tras disputar la última edición de la Liga Nacional Femenina con Asociación Atlética Quimsa, uno de los equipos protagonistas del país. Disputó 19 encuentros, con promedios de 20,2 minutos en cancha, 3,2 puntos, 3,2 rebotes y 0,8 asistencias por partido.

Formada en el básquet santiagueño, desarrolló gran parte de su carrera en Quimsa, institución en la que logró continuidad en la máxima categoría del básquet femenino nacional. También tuvo un paso por Club Ciclista Olímpico La Banda, sumando experiencia y minutos en diferentes contextos competitivos.

Rojas, se destaca por su versatilidad, pudiendo desempeñarse tanto en posiciones perimetrales como en el juego interior y representa un refuerzo importante para Estudiantes que busca su primera victoria del certamen.

La jugadora ya se encuentra instalada la ciudad y debutará ante Quilmes en el Maxigimnasio.

Fuente: Prensa CAE