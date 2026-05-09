Liga Nacional: un triunfo y una caída en el inicio de los Cuartos de Final

La máxima categoría del básquet nacional inició con una nueva instancia de Play-Off y en una noche histórica para Alejandro Diez, Ferro Carril Oeste se robó la localía. Además, Oberá Tenis Club inició con derrota.

En la noche de los 1054 partidos de Alejandro Diez en la Liga Nacional, el “Verdolaga” derrotó a Regatas por 95 a 89 en el Fortín Rojinegro y robó la ventaja de localía a pesar de haber padecido la primera mitad de las acciones. En la segunda mitad encontró su mejor versión y torció la historia con su aguerrida defensa y elevando la efectividad en ataque.

Alejandro Diez, que es uno de los jugadores con más presencias en la Liga Nacional y alcanzó a Martín Leiva en el podio, terminó su noche especial con 20:51 minutos, 7 puntos y 1 rebote.

Por otro lado, en el mediodía de este sábado, Oberá Tenis Club inició su serie en Misiones y fue con derrota ante Boca Juniors. Fue 70 a 66 en un cotejo donde siempre se encontró en desventaja y sólo logró acercarse en el resultado.

En el “Celeste”, Bruno Sansimoni sumó 25:23 minutos con 2 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias y 1 recupero y Agustín Brocal aportó 12 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia en 28:55 minutos.