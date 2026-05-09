Alejandro Diez, al podio de las presencias en la Liga Nacional

Ferro inició con victorias los Cuartos de Final de la Liga Nacional en Corrientes, pero en un escenario que Alejandro Diez conoce y mucho por su pasado en la provincia, logró un nuevo hito en su carrera ya que se transformó en el tercer jugador con más presencias en la historia de la Liga Nacional.

Los Play-Off suelen ser escenario de grandes historias. Y en el arranque de los cuartos de final de la Liga Nacional, una de ellas tiene como protagonista a Alejandro Diez, símbolo de vigencia, profesionalismo y permanencia en la élite.

El ala pívot de Ferro Carril Oeste llegó este viernes, en el primer duelo frente a Regatas Corrientes, a los 1.054 partidos disputados en la máxima categoría, igualando la marca de Martín Leiva en el tercer puesto histórico.

A los 39 años, cumplidos en febrero, Diez atraviesa otra temporada competitiva y en 23 años en la máxima categoría del básquet nacional, defendió las camisetas de Estudiantes de Olavarría, Peñarol de Mar del Plata, Boca Juniors, Olímpico de La Banda, Platense, Quimsa, Comunicaciones de Mercedes, Regatas Corrientes y actualmente Ferro.

"Se llega con dedicación, mucho entrenamiento, pasión por el básquet y exigiéndome año a año", confirma el número 14 Verdolaga tras el logro obtenido en la noche del viernes y agregó que como todo niño que empieza una disciplina deportiva, el deseo de alcanzar la máxima categoría está: "De chico siempre quise jugar en La Liga Nacional, pero esto ya me superó, transitando la temporada 23 en forma consecutiva, es mucho".

"Disfruto mucho más el día a día pase por varias etapas. La del debut, primeros años agarrando conocimiento, juntando experiencia, aprendiendo de grandes entrenadores y jugadores que compartí y esta última etapa ya de veterano, con más de mil partidos. Me pareció una locura llegar a ese número. Ya hoy pasando a Martín Leiva con quien compartí 5 temporadas y entrar en el top 3 es todo un orgullo personal. La verdad soy un agradecido a la competencia".

Sobre el final de una nueva temporada, no quedan muchos duelos por disputar "así que voy disfrutando esos pasitos que quedan en la carrera de uno y con la mente en seguir con este grupo compitiendo a buen nivel, pudimos salir campeones de la Liga Sudamericana, finalistas de la Copa Islas Malvinas y hoy ya entre los 8 de La Liga", cerró el capitán del equipo de Caballito.

En una Liga que cambia permanentemente de nombres y protagonistas, Alejandro Diez sigue ahí. Sumando partidos, temporadas e historia y si todo sigue su curso normal, el domingo quedará en soledad en el podio cuando se juegue el segundo punto de la serie en Corrientes.

Fuente: Prensa Liga Nacional