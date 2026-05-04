Presentaron un proyecto para bajar la carga impositiva en los alquileres

El diputado provincial Martín Endere presentó en la Legislatura un proyecto de ley que tiene como propósito la exención de ingresos brutos a los contratos de locación de inmuebles urbanos destinados a vivienda única, familiar y de carácter permanente del locatario.

“El objetivo del proyecto es crear un círculo virtuoso porque reduciendo la carga impositiva aumenta la cantidad de contratos registrados y, por ende, se eleva la oferta y el inquilino va a tener la posibilidad de descargar el impuesto a las ganancias”, explicó Endere.

El proyecto tiene una correlación directa con la iniciativa legislativa nacional que ha agregado recientemente la exención desde el 1 de enero de 2026, en materia de Impuesto a las Ganancias sobre las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles con destino a casa habitación.

Vale aclarar también que desde principio del corriente año los resultados de venta de inmuebles están exentos en ganancias.

“En línea con la iniciativa del gobierno nacional esta ley pretende continuar a nivel provincial con una transferencia neta de recursos públicos al sector privado”, añadió Martín Endere.

Además, el legislador olavarriense indicó: “la reducción de la carga impositiva que pesa sobre el contrato busca incentivar el aumento de la oferta de inmuebles con este destino”.

Finalmente, Endere detalló: “el único requisito para que opere la exención y la desgravación que proponemos es la inscripción de los contratos en el registro que eventualmente disponga la administración tributaria provincial”.