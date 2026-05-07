“Este Día de la Minería no hay nada para celebrar”

En la mañana de este jueves se realizó en el Centro de Convenciones de Olavarría un encuentro con 30 referentes de empresas locales vinculadas al sector minero, con el objetivo de analizar y diagnosticar la situación actual de la actividad en el marco del Día de la Minería.

La jornada fue organizada por el Municipio y contó con la presencia de la subsecretaria de Minería de la Provincia de Buenos Aires, María Laura Delgado.

Antes del inicio de la reunión, los funcionarios dialogaron con la prensa y coincidieron en señalar al freno de la obra pública nacional como uno de los principales factores de la crisis que atraviesa el sector.

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, remarcó la importancia de la producción minera local para el país y advirtió sobre el fuerte impacto que genera la caída de la actividad.

“Desde Olavarría se ofrecen los materiales para la construcción de todo el país, principalmente piedra, cemento y cal. Algo que hoy está muy retraído, una oferta que no encuentra demanda en el mercado”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que “la industria, principalmente la minera, es la que tracciona, motoriza y dinamiza nuestra economía”, aunque lamentó que “cuando se frena la obra pública nacional, como esto que estamos viviendo ya hace 28 meses, tiene un efecto muy negativo en toda la comunidad”.

Sobre la decisión de Loma Negra de parar uno de sus hornos por seis meses, Wesner expresó que, en su reciente visita a Olavarría, el nuevo directorio encabezado por Marcelo Mindlin “ya nos había comentado que había mucho stock y que iban a parar un horno por un tiempo para mantenimiento, de manera preventiva”.

El intendente alertó que “los despachos de cemento han caído notoriamente en el primer trimestre de este año versus el primer trimestre del 2023” y precisó que la baja alcanza “el 24 por ciento”. “Es algo que se ha sostenido y que nosotros lo vemos en las declaraciones juradas que nos ingresan las firmas todos los meses”, agregó.

Por último, insistió en la necesidad de reactivar la obra pública para recuperar los niveles históricos de producción. “Este Día de la Minería no hay nada para celebrar. Necesitamos que se vuelva a reactivar para que las cementeras vuelvan a esos niveles de producción que supieron tener. Hoy tenemos 700 mil toneladas menos aproximadamente y es algo muy preocupante”.

Por su parte, la subsecretaria María Laura Delgado aseguró que “la política de la Provincia de Buenos Aires es la defensa de la industria nacional” y explicó que esa postura involucra no solo a la actividad extractiva, sino también a toda la cadena productiva vinculada al sector minero.

“Esa industria nacional involucra no solamente a la actividad primaria extractiva, como es la actividad minera, sino también toda esa cadena de aguas arriba y aguas abajo que se desarrolla en cada una de las localidades que tienen este tipo de minería”, señaló. En este escenario, Olavarría cumple un rol clave, por eso “queríamos estar acá en este Día de la Minería porque esta ciudad es el corazón minero no metalífero del país”.

Asimismo, Delgado explicó que desde la Provincia se está reforzando el control sobre las actividades productivas. “Estamos focalizándonos principalmente en la actividad de fiscalización, porque esta necesidad hace que la actividad también se vuelva un poco más voraz. Entonces estamos poniendo mucho más el ojo en los controles”, indicó.

En otro tramo de sus declaraciones, reclamó la reactivación de las obras de infraestructura vial y puso como ejemplo el estado de la Ruta 3. “No estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo que esa obra pública se realice, que se generen puestos de trabajo y sobre todo que se salven vidas”, sostuvo.

“Quienes salen de Olavarría para Buenos Aires por la Ruta 3 saben que es imposible el tránsito. Es un reclamo de la sociedad, de los productores, y un riesgo de vida transitar en esas condiciones”, agregó.

“Más allá de los indicadores, estamos hablando de la vida digna de cada una de las familias y de los trabajadores del sector que se están viendo perjudicados” cerró.