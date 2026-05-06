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 - 6 de Mayo de 2026 | 10:41

Convocan a instituciones para el Desfile Patrio del 25 de Mayo

El acto se desarrollará a partir de las 10:30 horas en la Plaza Central Coronel Olavarría. La inscripción se realiza a través de un formulario online. Hay tiempo hasta el viernes 15.

 

El próximo lunes 25 de mayo se celebrará el 216° Aniversario del Primer Gobierno Patrio, por lo que el Municipio difundió su invitación a instituciones de todo el Partido a ser parte del festejo que pone en valor la unidad y soberanía nacional.

 

La actividad se desarrollará a partir de las 10:30 horas en la Plaza Central Coronel Olavarría, con el tradicional desfile.

 

Las instituciones interesadas deberán anotarse a través del formulario online al que se accede haciendo clic aquí. Tendrán tiempo de hacerlo hasta el 15 de mayo.

 

 

 

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