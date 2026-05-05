Habrá una charla abierta con la historiadora Julia Rosemberg

Este jueves 7 de mayo se llevará a cabo una charla abierta con la historiadora y docente universitaria Julia Rosemberg. Se trata de una propuesta libre y gratuita, que invita a conocer más de nuestra historia nacional, pero también a la reflexión y el diálogo.

“Argentina en perspectiva histórica: Memoria y Porvenir” es el nombre de la actividad que se ofrecerá desde las 19 horas, en el Salón Rivadavia. Las personas interesadas en concurrir deberán anotarse previamente a través del formulario online en la web del Municipio.

Rosemberg es Historiadora y docente en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en el Archivo Histórico de RTA (Radio y Televisión Argentina), además de participar en diversas producciones históricas del Canal Encuentro y en la radio FutuRock. Es autora, junto con Matías Farías, del libro “Conversaciones del Bicentenario, historia y política en los años kirchneristas (2011)”, y de “Eva y las mujeres: historia de una irreverencia (2019)”. Vale destacar, a la par, que coordina el programa Muchachas bonaerenses del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.