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 - 4 de Mayo de 2026 | 23:30

Torneo Federal A: en el clásico bahiense, jugaron tres y no festejó ninguno

El Torneo Federal A completó una nueva fecha en todo el territorio nacional y se destacó el clásico bahiense con tres futbolistas de Olavarría en cancha y sin festejos para ninguno.

Fotos: La Nueva

La tercera categoría del fútbol argentino completó la 7° fecha en los diferentes grupos, pero el duelo destacado fue el que protagonizaron Villa Mitre y Olimpo en “El Fortín” con presencia local.

 

 

En la Zona D, Bahía Blanca tuvo su duelo destacado, pero terminó siendo 0 a 0 entre Villa Mitre y Olimpo. En el “Tricolor”, Carlos Battigelli completó los 90´ y Pablo Mujica se retiró a los 87´ y en el “Aurinegro” que sigue líder, Braian Guille jugó hasta los 71´.

 

 

Dentro del mismo grupo, también fue empate para Círculo Deportivo 1 a 1 ante Guillermo Brown en Nicanor Otamendi. Quimey Marín ingresó a los 57´ en el “Papero” que volvió a sumar después de tres fechas.

 

Por último, Nicolás Moreno y Agustina Loos integraron el equipo arbitral que condujo las acciones entre Kimberley y Sol de Mayo. Fue 0 a 0.

 

Además, en la Zona A, Sportivo Las Parejas igualó 0 a 0 ante el líder Douglas Haig en el estadio “4 de Septiembre” con Nadir Hadad sumando minutos desde el banco.

 

Deportivo Rincón, por su parte, volvió al triunfo al derrotar 1 a 0 a San Martín en condición de local dentro de la Zona C, pero por primera vez en la temporada, no estuvieron los hermanos Di Bello.

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