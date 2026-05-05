ACOP: “finde” para Menores y Categorías Impares

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel sigue adelante con su calendario y jugaron las Categorías Impares, pero también las Menores.

El calendario marcó la segunda fecha de menores y la cuarta jornada de Categorías Impares sumando una gran convocatoria.

En primer lugar, se disputó la fecha 2 de las categorías formativas, en la categoría Intermedia, el título quedó en manos de Thian Zulaica y Joaquín Del Zotto, mientras que el segundo lugar fue para Simón Bruni y Genaro Berdun.

Por su parte, en la categoría Avanzada/Séptima B, los campeones fueron Milo Leal y Joaquín Bianchini, y el subcampeonato quedó para Mateo Iturregui y Sebastián Guarrochena.

Además, se desarrolló la cuarta fecha de categorías impares de la Liga 2026, que reunió una importante cantidad de parejas en distintas divisionales.

En Quinta Caballeros, con 26 parejas inscriptas y premios por 400 mil pesos, se consagraron Juan Rosende e Isaías Núñez García luego de ganar la final por 6/4 y 7/6 a Matías Esteves y Gerardo Rodríguez. El premio MVP quedó para Isaías Núñez García.

En Damas Quinta, con 17 parejas inscriptas y una bolsa de premios de 300 mil pesos, las campeonas fueron Estefanía Piecente y Karina Ponce, tras vencer 6/3 y 7/6 a Melisa Del Valle y María Laura Nieto. El reconocimiento MVP fue para Estefanía Piecente.

En Séptima Caballeros, categoría que contó con 22 parejas participantes, el título quedó para Jorge Gofffrit y Agustín Isidro, quienes superaron en la final a Eloy Palmieri y Agustín Martel 6/3 y 6/4. El MVP fue para Agustín Isidro.

Por último, en Damas Séptima, con 21 parejas anotadas, el primer lugar fue para Melisa Azzatto y Leila López quienes derrotaron 3/6, 6/2 y 6/2 a Daiana Díaz y Antonella Iturbe. El reconocimiento a la jugadora más valiosa quedó en manos de Leila López

Fuente: Prensa ACOP