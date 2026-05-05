Torneo Unión Regional Deportiva: goleadas también en Sub21

La competencia organizada en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 9° fecha también para la Reserva y fue con muchos goles.

En diferentes escenarios y durante dos fines de semanas se completó la que debía ser la última fecha de la Fase Regular, pero las malas condiciones climáticas obligaron a la reprogramación de la 5°, con la que se cerrará la primera instancia de competencia.

En la anteúltima fecha, las inclemencias del tiempo también hicieron de las suyas y se necesitaron dos fines de semana para completar la programación.

Los resultados:

Zona A

Espigas 1 (Valentino Molero) – 0 Cemento Armado

Colonias y Cerros 5 (Milton Sequeira -2-, Thiago De Souza -2- y Lautaro Sequeira) – 1 (Christian Salaberry) Independiente

Boca 4 (Bautista Páez, Bautista Dispalatro, Lázaro Rial y -en contra-) – 0 Alumni Azuleño

Balonpié 2 (Joaquín Ramos -2-) – 1 (Thiago Céspedes) Loma Negra -jugado el sábado 25-

Zona B

San Martín 0 – 3 (Matías Roldán, Alejandro Díaz y Tomás Santillán) Sportivo Piazza

Vélez 1 (Manuel García) – 2 (Isaias Martínez -2-) Jorge Newbery

Juventud 3 (Ramiro Del Valle, Franco Nirian y Fabián Bálsamo) – 1 (Kevin Krauze e/c) Hinojo

Barracas 0 – 3 (Mateo Pino, Julián Ramos y Damián Dolezor) Racing

Zona C

Lilán 0 – 2 (Axel Arce y Jeremías Lucio) El Fortín

Ferro 11 (Juan Fluixa -2-, Jano Urquiza -2-, Lautaro Montero, Juan Larrosa -2-, Santiago Ortiz -2-, Thiago Gadea y Emiliano Romanelli) – 1 (Genaro Barrionuevo) Ingeniero Newbery

Bancario 1 (Mateo Martínez) – 2 (Gian Saravia y Augusto Gennoni) Urdampilleta -jugado el domingo 26-

Casariego 2 (Tobías Espinosa -2-) – 0 Sierra Chica -jugado el domingo 26-

Zona D

Pirovano 2 (Tobías Zavari y Pedro Piñuel) – 2 (Bautista Lemos y Simón Martín) Bull Dog -jugado el domingo 26-

Empleados de Comercio 1 (Alexis Borio) – 2 (Pedro Azzato y Facundo Navarro) Embajadores -jugado el viernes 1-

Racing LM 1 (Emiliano Rentería) – 1 (Joaquín Rosa) Estudiantes

Municipales 5 (Lucas Nucci -3-, Manolo Salías y Leonel Urbina) – 0 Platense