Valentín Pompei tuvo su debut en el fútbol grande del país

Siguen los debuts para el árbitro olavarriense que tras ser cuarto árbitro en la Primera Nacional, también tuvo su estreno en la máxima categoría del fútbol argentino.

Valentín Pompei fue el cuarto árbitro del duelo entre Aldosivi e Independiente Rivadavia que tuvo lugar en el José María Minella y finalizó 1 a 1.

El olavarriense integró el equipo arbitral junto a Pablo Echavarría que fue el árbitro principal y Ernesto Callegari y Gisela Trucco como asistentes. El manejo del VAR estuvo a cargo de Germán Delfino y Jorge Broggi en el AVAR.