Trámites municipales: preparan un portal digital que unifica todos los servicios

En los próximos días se lanzará un portal digital que permitirá que cada vecino tenga en un solo lugar toda la información vinculada a los trámites y servicios municipales.

Los detalles fueron explicados por Carolina Planes, directora de Planificación Estratégica, durante una entrevista en el programa Contacto.

Según Planes, el objetivo es contar con herramientas que permitan reducir tiempos administrativos, mejorar el acceso a la información pública y optimizar el control interno.

“La Dirección de Planificación Estratégica se creó durante la actual gestión de Wesner porque la impronta de la gestión es alcanzar programas que sean integrales, transversales, con articulación de distintas áreas” expresó al respecto, y añadió que “venimos trabajando hace tiempo en la digitalización de muchos programas que son internos, que quizás la gente no los ve pero que hacen a mejorar la gestión y la transparencia”.

Planes confirmó que “en breve va a estar en funcionamiento el portal ciudadano MiOlava. En la actualidad si vos entrás a la web municipal hay una pestaña que se llama de esa manera, y ahí están los trámites y servicios municipales por separado, pero lo que va a hacer el portal es acercarnos a la ciudadanía digital”.

El nuevo sistema permitirá que cada persona se pueda registrar, tener su usuario y clave y así acceder a su propia información vinculada a tasas, turnos, habilitaciones y portal de salud.

“Por ejemplo, si quiero sacar un turno para renovar mi licencia de conducir ya lo voy a poder hacer con mis datos precargados. También voy a poder sumar otros tributos a mi perfil si es necesario” graficó la directora de Planificación.

El sistema también servirá para gestionar habilitaciones: “Las personas que quieran habilitar o renovar la habilitación de un comercio, por ejemplo, van a poder iniciar el trámite desde su casa. Hay que completar un formulario y cargar la documentación que te solicita el sistema, y además se va a poder hacer un seguimiento del trámite. Incluso recibir el certificado”.

Planes indicó que “gradualmente vamos a ir sumando otros trámites” y destacó que el próximo lanzamiento “representa un gran avance para facilitar el acceso de las personas a los servicios que tiene con la Municipalidad”.

Otra de las novedades tiene que ver con la ampliación del chatbot, la herramienta de comunicación automática por WhatsApp que ya viene funcionando en el Hospital Municipal y ahora abarcará otras áreas y servicios municipales.

“Todo esto se logra con mucho trabajo interno. Hay desarrollos de sistemas propios, hay un análisis de cómo funciona cada área, para reducir la cantidad de canales de comunicación y que a las personas les sea más sencillo acceder desde lo digital. Después están los canales presenciales que continuarán funcionando como lo vienen haciendo” concluyó Carolina Planes.