Se anuncian tormentas para el miércoles y fuertes vientos el viernes

La temperatura a las 10 de la mañana en Olavarría era de 12.4 grados, según el reporte de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional, con un viento de apenas 6Km/h y una visibilidad horizontal ideal, de 15 kilómetros.

En cuanto al pronóstico extendido, marca para este martes una mínima de 11 grados, una máxima de 22 y cielo mayormente nublado.

Para el miércoles se aguardan lluvias aisladas en la mañana y tormentas fuertes en la tarde noche, con una mínima de 12 grados y una máxima de 20.

Seguirá el tiempo sin marcas extremas para este jueves, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 16 grados, con cielo mayormente nublado y se esperan vientos por la noche.

Este viernes ofrecerá una mínima de 4 grados y una máxima de 12 y se anuncian fuertes vientos a lo largo de toda la jornada, tendencia que continuará el sábado, con marcas entre 6 y 13 grados.

Se aguarda un día más soleado para el domingo, aunque seguirá el frío, con una mínima esperada de 4 grados y una máxima de 15.