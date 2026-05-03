Fin de semana histórico de Colapinto: fue séptimo en Miami

En la tarde del domingo, Franco Colapinto igualó su mejor posición histórica en la F1 y volvió a sumar puntos en la temporada.

La Fórmula 1 retomó la actividad en el transcurso del fin de semana y fue con resultado positivo para el representante nacional que volvió a sumar puntos en Miami.

Luego de un receso de un mes tras la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, el Gran Premio de Miami fue sumamente positivo para Franco Colapinto que finalizó 8° y sumó cuatro puntos con Alpine.

El piloto de Alpine largó desde la octava posición en la carrera principal de este domingo, que sufrió un cambio de horario por las condiciones climáticas y volvió a sumar puntos en la temporada. El pilarense ratificó su buen ritmo en el Miami International Autodrome y cruzó la bandera a cuadros en el octavo puesto, asegurando cuatro puntos vitales para el campeonato de constructores de Alpine.

Colapinto se mantuvo firme en el lote de punta tras el relanzamiento obligado por el accidente múltiple; en la vuelta 32 ingresó a boxes para el cambio de neumáticos y pese a la presión de los rivales, logró sostener el octavo lugar; pero una vez finalizada la carrera, Charles Leclerc fue sancionado por haber manejado por afuera de la pista sin ninguna justificación y le permitió al piloto argentino lograr su mejor actuación.

El representante de Ferrerari culminó con 20 segundos de penalización que lo retrasaron dos lugares en la clasificación.

Kimi Antonelli con su Mercedes fue el ganador de la carrera que tuvo a Lionel Messi y Juan Martín del Potro como espectadores de lujo.