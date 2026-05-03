Suspenden por tres meses el programa MESA

Desde el inicio de este mes y por 90 días, el Gobierno de Axel Kicillof suspendió la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA).

La medida afecta a 2 millones de alumnos bonaerenses que llevan a sus casas una caja que mensualmente contiene alimentos básicos por unos $15.000.

La decisión fue formalizada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, mediante una resolución que establece una “reasignación de partidas” para garantizar el funcionamiento del sistema alimentario escolar considerado esencial. Todo en medio de una fuerte polémica con el Gobierno nacional por el recorte de fondos y en una creciente preocupación de los intendentes por la situación que atraviesan miles de familias en los municipios.

De hecho, en Ramallo la comuna avanza en la implementación de un programa alimentario propio para garantizar la asistencia a las familias del distrito. En este sentido, el intendente Mauro Poletti instruyó a las áreas municipales a diseñar un esquema de emergencia que garantice la continuidad del acompañamiento a las familias que más lo necesitan.