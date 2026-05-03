Torneo Unión Regional Deportiva: Colonias y Cerros rescató un punto

El certamen interligas que organizan en conjunto las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completa la 9° fecha y en el inicio de la jornada, Colonias y Cerros sumó otro punto.

El “Tricolor” igualó 2 a 2 ante Independiente de Bolívar en el Tete Di Carlo en el duelo jugado en el mediodía dominical. Uriel Fernández y Bautista Tourret habían abierto el marcador para el conjunto de Bolívar, mientras que Waldemar Martínez y Rubén Salvatierra decretaron el resultado definitivo.

Entretenido cotejo hubo en el césped sintético del Club Embajadores. Colonias y Cerros, ya eliminado, le jugó de igual a igual a Independiente que desperdició una gran chance de descontar puntos y mantener intactas las chances de clasificación.

Arrancó mejor el local con un tiro al travesaño y algunas aproximaciones, pero en una ráfaga, los de Bolívar lograron dos goles de ventaja. Iban 23´ cuando Uriel Fernández apareció solo en el medio del área tras un córner y no debió más que empujarla y a los 28´, Bautista Tourret alcanzó a dominar un centro largo desde la derecha y ante el achique del arquero, definió fuerte y al medio.

No desesperaron los guiados por Guillermo Rubio y a pesar de tener poca idea ofensiva, fue con voluntad y llegó al descuento antes del descanso. A los 34´ y después de un centro desde la derecha, Waldemar Martínez cabeceó en el área chica y descontó.

La segunda mitad arrancó con Colonias y Cerros decidido a emparejar el resultado, pero iban apenas 12´ cuando se quedó con un hombre menos por la expulsión de Campos y complicó las ideas.

Cambios posicionales, algunos gritos del DT y más de una buena intervención de Garay para evitar más caídas de su arco motivaron a los locales que encontró la igualdad a los 75´ con un violento remate desde afuera del área de Rubén Salvatierra que había dejado la zaga central para ubicarse como delantero.

Quedó tiempo para más variantes y alguna intensión del elenco de Bolívar, pero terminó siendo empate del “Tricolor” que empieza a despedirse del Interligas pero cada vez juega mejor.

Síntesis Colonias y Cerros – Independiente:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Emiliano Peralta

Colonias y Cerros (2): Nicolás Garay; Agustín Aragón, Agustín Roldán, Rubén Salvatierra, Matías Cucaresse; Jeremías Aprile (F. Oliva), Luca Mutuverría, Lucas Romero (T. De Souza), Sergio Campos; Laureano Erreca (S. Cabrera), Waldemar Martínez (D. Ramos). DT- Guillermo Rubio

Independiente (2): Cristian Anello Lede; Franco Medina, Carlos Barros, Agustín Barros Felani, Felipe Berdesegar; Bautista Tourret, Mikel López (C. Salaberry; L. Westdorp), Leonel Barcelo (M. Povede), Uriel Fernández; Santiago Andrade Tisera, Agustín Álvarez. DT- Víctor Swenger

Amonestados: Aprile (CyC); Agustín Álvarez, Uriel Fernández (I)

Expulsados: Campos (CyC)

Goles: 23´ PT Uriel Fernández (I); 28´ PT Tourret Bautista (I); 34´ PT Waldermar Martínez (CyC); 30´ ST Rubén Salvatierra (CyC)