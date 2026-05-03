Olavarría amaneció bajo cero y registró una de las primeras heladas

Olavarría tuvo un amanecer marcado por el ingreso de aire frío y registró una de las primeras heladas de la temporada otoñal.

Durante las primeras horas de este domingo, la temperatura mínima descendió hasta los dos grados bajo cero, una condición que permitió observar las primeras postales típicas del invierno anticipado: un manto blanco cubrió parques, plazas y distintos espacios verdes de la ciudad.

La jornada comenzó con cielo parcialmente nublado y un marcado descenso térmico, en un contexto de viento que también se hizo sentir desde temprano.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el resto del día se espera cielo parcialmente nublado tanto durante la mañana como hacia la noche.

En cuanto a la temperatura la máxima alcanzaría los 16°C. Además, el viento soplará de direcciones variables y se mantendrá con intensidad tanto al amanecer como al cierre de la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

El domingo se presenta así con características plenamente otoñales en Olavarría, con frío intenso a primera hora y condiciones que anticipan el avance de temperaturas más bajas en la región.