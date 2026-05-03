Torneo Interligas Juvenil: triunfos “Carboneros” en Bolívar

El certamen que reúne equipos de Olavarría y Bolívar se encuentra en plena disputa de la 4° fecha y en la primera de las presentaciones locales, ganó Ferro.

En Bolívar, el "Carbonero" marcó el inicio de las presentaciones locales en la fecha y se impuso en las dos categorías ante Bancario y sigue sumando puntos para escalar posiciones.

Previamente, en duelo entre equipos de Bolívar, Balonpié superó como visitante a Empleados de Comercio y así se mantiene con puntaje ideal.

Los resultados:

Sub12

Empleados de Comercio 2 - Balonpié 4

Bancario 0 – 2 Ferro

Sub14

Empleados de Comercio 1 - Balonpié 4

Bancario 1 – 4 Ferro

La programación

Martes:

Sub12:

17:45 hs.: Embajadores – Racing

18:15 hs.: Estudiantes – San Martín

El Fortín – Loma Negra

Sub14:

19:00 hs.: Embajadores – Racing

17:00 hs.: Estudiantes – San Martín

El Fortín – Loma Negra