Torneo Interligas Juvenil: triunfos “Carboneros” en Bolívar

El certamen que reúne equipos de Olavarría y Bolívar se encuentra en plena disputa de la 4° fecha y en la primera de las presentaciones locales, ganó Ferro.
En Bolívar, el "Carbonero" marcó el inicio de las presentaciones locales en la fecha y se impuso en las dos categorías ante Bancario y sigue sumando puntos para escalar posiciones.
Previamente, en duelo entre equipos de Bolívar, Balonpié superó como visitante a Empleados de Comercio y así se mantiene con puntaje ideal.
Los resultados:
Sub12
Empleados de Comercio 2 - Balonpié 4
Bancario 0 – 2 Ferro
Sub14
Empleados de Comercio 1 - Balonpié 4
Bancario 1 – 4 Ferro
La programación
Martes:
Sub12:
17:45 hs.: Embajadores – Racing
18:15 hs.: Estudiantes – San Martín
El Fortín – Loma Negra
Sub14:
19:00 hs.: Embajadores – Racing
17:00 hs.: Estudiantes – San Martín
El Fortín – Loma Negra