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 - 3 de Mayo de 2026 | 17:08

Torneo Interligas Juvenil: triunfos “Carboneros” en Bolívar

En el mediodía de este domingo, tuvo continuidad una nueva fecha del Torneo Unión Regional Deportiva reservado para las categorías formativas y fue con victorias para Ferro.

El certamen que reúne equipos de Olavarría y Bolívar se encuentra en plena disputa de la 4° fecha y en la primera de las presentaciones locales, ganó Ferro.

 

En Bolívar, el "Carbonero" marcó el inicio de las presentaciones locales en la fecha y se impuso en las dos categorías ante Bancario y sigue sumando puntos para escalar posiciones.

 

Previamente, en duelo entre equipos de Bolívar, Balonpié superó como visitante a Empleados de Comercio y así se mantiene con puntaje ideal.

 

Los resultados:

Sub12

Empleados de Comercio 2 - Balonpié 4

Bancario 0 – 2 Ferro 

Sub14

Empleados de Comercio 1 - Balonpié 4

Bancario 1 – 4 Ferro 

 

La programación

Martes:

Sub12:

17:45 hs.: Embajadores – Racing

18:15 hs.: Estudiantes – San Martín 

El Fortín – Loma Negra

Sub14:

19:00 hs.: Embajadores – Racing

17:00 hs.: Estudiantes – San Martín 

El Fortín – Loma Negra

 

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