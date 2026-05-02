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Sabado 02 de Mayo 2026 - 22:56hs
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 - 2 de Mayo de 2026 | 22:20

Liga Pre-Federal de Formativas: jugaron los equipos del “Bata”

En el transcurso de este sábado, la Liga Pre-Federal Formativa tuvo continuidad para los representantes olavarrienses y fue con presentaciones para Estudiantes.

Foto: prensa CAE

Los equipos de Estudiantes completaron una nueva fecha de la competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet para las categorías formativas.

 

En el Maxigimnasio, el equipo U15 de Estudiantes sumó su segundo festejo del fin de semana. Derrotó a Unión y Progreso de Tandil.

 

Por otro lado, en la rama masculina, Estudiantes enfrentó a Argentino donde festejó por duplicado y ante Estudiantes donde sumó dos derrotas.

 

Los resultados:

Masculino

U13:

Argentino 54 – 61 Estudiantes

U15:

Estudiantes (BB) 56 – 32 Estudiantes 

U17:

Argentino 48 – 84 Estudiantes 

Estudiantes (BB) 59 – 54 Estudiantes

 

Femenino

U15:

Estudiantes 50 – 44 Unión y Progreso

 

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