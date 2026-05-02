Liga Pre-Federal de Formativas: jugaron los equipos del “Bata”

Los equipos de Estudiantes completaron una nueva fecha de la competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet para las categorías formativas.

En el Maxigimnasio, el equipo U15 de Estudiantes sumó su segundo festejo del fin de semana. Derrotó a Unión y Progreso de Tandil.

Por otro lado, en la rama masculina, Estudiantes enfrentó a Argentino donde festejó por duplicado y ante Estudiantes donde sumó dos derrotas.

Los resultados:

Masculino

U13:

Argentino 54 – 61 Estudiantes

U15:

Estudiantes (BB) 56 – 32 Estudiantes

U17:

Argentino 48 – 84 Estudiantes

Estudiantes (BB) 59 – 54 Estudiantes

Femenino

U15:

Estudiantes 50 – 44 Unión y Progreso