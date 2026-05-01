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 - 1 de Mayo de 2026 | 22:56

Torneo Unión Regional Deportiva: CEO perdió en Bolívar y se complicó

En la tarde-noche de este viernes, inició la continuidad del Torneo Unión Regional Deportiva y Embajadores sumó una derrota que lo complica.

Foto: Myriam Bentín

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida siguió con la 9° fecha y en Bolívar, Embajadores complicó sus chances de clasificación.

 

El CEO cayó 2 a 1 ante Empleados en Bolívar y quedó fuera de puestos de clasificación en la Zona D.

 

En un duelo de trámite parejo, los dirigidos por Fernando Di Carlo intentaron por todos los medios no regresar con las manos vacías, pero los bolivarenses encontraron los goles a través de Rodrigo Danessa a los 42 minutos y de Felipe Morales a los 47´.

 

Nicolás Daffara a los 61´, fue el autor del descuento para el representante olavarriense.

 

En la última fecha, postergada por mal clima semanas atrás, Embajadores deberá ganar en el Tete Di Carlo ante Bull Dog en un mano a mano que promete.

 

Dentro del Grupo D, Estudiantes y Empleados lograron acceder a Play-Off.

 

En Sub21, Embajadores se impuso 2 a 1 y logró la clasificación a la siguiente instancia.

 

La fecha de completará el venidero domingo.

 

 

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