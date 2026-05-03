Olavarrienses en Liga Argentina: derrota de Viedma para iniciar los Cuartos

La segunda categoría del básquet argentino ya está en plena disputa de los Cuartos de Final y el elenco con presencia olavarriense inició la serie con derrota.

Deportivo Viedma cayó 70 a 61 ante San Isidro en el primer punto de la serie de Cuartos de Final de La Liga Argentina. En el estadio "Antonio Manno", el elenco cordobés demostró pasajes de alto nivel en el primer tiempo y luego controló la diferencia para tomar la delantera en el cruce que dará uno de los semifinalistas de la categoría.

En el representativo de Río Negro, Jeffrey Merchant aportó 11 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero en 20:33 minutos en la cancha.