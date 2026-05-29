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 - 29 de Mayo de 2026 | 08:39

El Municipio de Tandil inició una campaña de firmas para defender la Zona Fría

La iniciativa comenzó este viernes 29 de mayo y busca reunir el respaldo de vecinos y vecinas para proteger el descuento en las tarifas de gas a sus ciudadanos.

El Municipio de Tandil puso en marcha una campaña de recolección de firmas para acompañar el reclamo ante el Senado de la Nación y defender la continuidad de la ciudad dentro del régimen de Zona Fría.

 

La iniciativa comenzó este viernes 29 de mayo y busca reunir el respaldo de vecinos y vecinas frente a la posibilidad de que Tandil quede excluida de un beneficio que actualmente representa un importante alivio económico en las facturas de gas.

 

Según el reporte del diario “El Eco”, desde el gobierno comunal explicaron que las firmas serán elevadas posteriormente al Senado como una expresión concreta del acompañamiento ciudadano al pedido de permanencia dentro del régimen.

 

Además, remarcaron que la campaña apunta a facilitar la participación de la comunidad y visibilizar la importancia de sostener una política que reconoce las características climáticas de ciudades como Tandil.

 

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