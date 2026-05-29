Avanzan obras en los lotes de Loma Negra y Sierras Bayas

En Loma Negra y en Sierras Bayas se realizan diversos trabajos de infraestructura, en el marco de los programas municipales de lotes con servicios impulsados en ambas localidades.

Alteo, apertura de calles, instalación de tendido e incluso labores vinculadas a la futura incorporación de más servicios ya se encuentran en marcha con la coordinación de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio.

En Loma Negra, los trabajos se llevan a cabo sobre un macizo ubicado en la Circunscripción VIII, sección A, fracción V, Parcela 1. Se trata del amplio predio que se encuentra ubicado de manera lindera al predio del Club Atlético Independiente, frente a la Ruta Provincial N.º 51, que se lo está dividiendo en tres manzanas, que contarán con tendido eléctrico, red de gas, agua potable y conexiones domiciliarias a la red cloacal.

El Programa Municipal para la mencionada localidad comprende un total de 39 lotes, que fueron sorteados públicamente a fines del año pasado.

Lo mismo se replicó en Sierras Bayas, donde el Programa está constituido por más de un centenar de lotes con servicios. En la localidad serrana también se inició con la apertura de calles e incluso con trabajos vinculados con la futura incorporación de servicios.

En ese sentido, desde Coopelectric ya se iniciaron las labores vinculadas con la instalación del tendido eléctrico.

Se trata de un total de 108 lotes, ubicado en el macizo que fue cedido por parte de la empresa Perforadores del Sur (Ex ETA).