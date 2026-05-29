Rock, libros y periodismo en el Complejo Universitario

El próximo 5 de junio se realizará en el Edificio de Aulas Comunes del Complejo Universitario Olavarría, avenida Del Valle 5737, una jornada enmarcada en el Día de las y los Periodistas, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales, a través de la Secretaría de Extensión, junto al Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia de FACSO.

El encuentro dará inicio a las 17 con la presentación del libro “¡Ídolos o qué? Una historia de las revistas de rock en Argentina (1955-2025)” de Alfonso "Ponchi" Fernández y Sebastián Benedetti. En la propuesta, a desarrollarse en el Aula Común 8, participará Benedetti, con la moderación de Pablo Zamora, ambos docentes de FACSO-UNICEN e integrantes del Observatorio de Medios.

Luego de la presentación, a las 18.30, se compartirá un momento distendido musicalizado por la banda Naderías y un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional “Adolfo Pérez Esquivel” en el hall de entrada del Edificio de Aulas Comunes.

Durante el evento habrá venta de comidas a cargo del Centro de Estudiantes de FACSO.

Sobre el libro

A finales de los años setenta la revista Periscopio entrevistó a Charly García y el resultado fue una nota titulada: “García: ¿Ídolo o qué?”. El genio se había renovado, presentaba a Serú Girán y muchos no lo comprendían. Al tiempo, Charly absorbía el impacto y lo transformaba en parodia haciéndose la misma pregunta desde la tapa del álbum “La grasa de las capitales”. Ese título –esa escalada irónica– quedó en el imaginario rockero argentino como un símbolo de la relación entre la prensa y el rock. No fue el único chispazo, está clarísimo. Fueron muchas las idas y vueltas en un vínculo en el que ambas partes se necesitaron. Te amo, te odio, dame más.

Muchos libros se han escrito sobre los músicos de rock y sus obras. llegó el momento de contar la historia de quienes los retrataban en tiempo real desde las páginas de las revistas. De aquellos que escribieron el diario íntimo del rock en Argentina. Semana a semana. Mes a mes. De las beat a las nuevaoleras, de las contraculturales a las comerciales. De las que salieron durante treinta años, a la que vieron la luz un solo día. Este libro trata, entonces, sobre los que pusieron palabras y fotos en el papel, lo colgaron en los kioscos y le dieron mecha narrativa a la historia de la cultura rock local. Sobre ese tejido de contradicciones, ideas genuinas, proyectos comerciales, noches bohemias, empresarios, hippies y franquicias monumentales en el que se cocinó el barro de la prensa rockera, musical y juvenil. ¿ídolos o qué? es la reconstrucción exhaustiva de una porción de la torta de eso llamado cultura popular del siglo XX. Un largo viaje para poner en una línea histórica a medios, sonidos y –sobre todo– a personas que estuvieron siempre en la cara B de la historia del rock argentino.

Sobre sus autores

Alfonso "Ponchi" Fernández es Licenciado y Profesor en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Archivista y coleccionista de revistas de rock desde hace más de treinta años, es habitual fuente de consulta sobre el tema. Formó parte del programa “Los subterráneos, apuntes de una cultura rock de papel”, programa dedicado a bucear en las historias de las revistas rockeras (Radio Universidad 107.5, 2016- 2020) y, desde 2022, de “Libroparlante” por la misma señal.

Sebastián Benedetti es Periodista, Licenciado en Comunicación Social y Especialista en Periodismo Cultural por la Universidad Nacional de La Plata. Publicó los libros “Estación Imposible: Expreso Imaginario y el periodismo contracultural” (en coautoría con Martín E. Graziano, 2016) y “Lado B: Historias desde las fronteras de la realidad” (2019). Además, sus notas, crónicas y coberturas de viajes aparecieron en medios como Página 12, La Nación, Brando y Rumbos (Argentina), Gatopardo (México), Séptimo Sentido (El Salvador) y Brecha (Uruguay). Condujo el programa “Los subterráneos, apuntes de una cultura rock de papel” (Radio Universidad 107.5). Ha escrito para revistas como Rumbos, La Mano, Brando, La Pulseada, Diagonales, Gatopardo (Colombia/México) y Séptimo Sentido (El Salvador). En 2013, su ensayo “Los subterráneos. Apuntes para una contracultura en el papel” fue premiado por el Senado de la Nación Argentina.