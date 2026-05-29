Handball: los de Cadetes del “Bata” hicieron podio en el Nacional Fase 1

Los equipos Cadetes del handball de Estudiantes participó, en Mar del Plata, de un certamen de índole nacional y fue con podio en Caballeros.

Los varones tuvieron un sólido desempeño desde el comienzo del torneo. En su presentación debutaron con una convincente victoria por 23 a 16 frente a La Cantera y luego ante Universitario, uno de los equipos más fuertes del campeonato, fue derrota por 42 a 24.

El "Bata" reaccionó de gran manera en su siguiente compromiso y en un partido sumamente disputado logró imponerse por 30 a 28 ante Ferro, resultado que le permitió meterse en la definición por el tercer lugar del certamen donde volvió a enfrentarse a La Cantera y se impusieron 28 a 23, asegurando así un lugar en el podio y cerrando una participación más que positiva en tierras marplatenses.

Mathías Lucero se consagró como el máximo goleador de todo el torneo con 27 conversiones, transformándose en una de las figuras sobresalientes de la competencia y en una pieza fundamental para el recorrido del equipo “albinegro”.

Por su parte, el conjunto femenino afrontó una zona de altísimo nivel competitivo y dejó una imagen sumamente positiva. El recorrido comenzó con derrota ante La Cantera por 32 a 19 y luego sumó caídas ante Altamira por 23 a 20, 23 a 22 ante Estudiantes de Bahía Blanca y 27 a 23 frente a Handball Norte.

Dentro de las actuaciones destacadas sobresalió Bernardita Simón, quien cerró el campeonato como la segunda goleadora general con 29 tantos y ubicándose entre las jugadoras más determinantes del certamen.

Fuente: Prensa CAE