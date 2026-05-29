Handball: subcampeonatos para el “Bata” en el Provincial 

En Mar del Plata, los equipos Mayores femenino y masculino de Estudiantes alcanzaron las finales de la competencia y se consagraron subcampeones provinciales, ratificando el gran presente que atraviesa la disciplina.

En la rama femenina, Estudiantes compartió torneo con Banco Provincia, La Cantera, Independiente de Chivilcoy, Las Brisas y el seleccionado de Atlántica, que utilizó la competencia como preparación para el próximo Campeonato Argentino. El inicio fue ante Atlántica, en un encuentro exigente que terminó con derrota por 35 a 24. Sin embargo, las “albinegras” reaccionaron rápidamente y comenzaron a construir una gran campaña.

Superaron a La Cantera por 27 a 24 y posteriormente vencieron a Banco Provincia por 27 a 20, resultado que les permitió asegurar un lugar en la definición por el campeonato. Ya en la final, volvieron a cruzarse con La Cantera, que esta vez logró imponerse por 43 a 20 para quedarse con el título provincial.

Por el lado masculino, el “Bata” integró una zona junto a Banco Provincia, Las Brisas y La Cantera. El debut fue frente a Banco Provincia, uno de los grandes candidatos al título, con derrota por 35 a 24.

Luego llegó un valioso empate 29 a 29 ante Las Brisas en un encuentro sumamente parejo y en la tercera presentación, fue importante triunfo por 28 a 24 sobre La Cantera para meterse en la final del campeonato.

En el partido decisivo, nuevamente Banco Provincia fue el rival. Estudiantes luchó durante todo el encuentro, pero el conjunto marplatense logró imponerse por 30 a 22 para quedarse con el título, dejando al Bata con un meritorio segundo puesto provincial.

Con dos subcampeonatos provinciales, una goleadora del certamen y representantes entre los máximos anotadores de la rama masculina, el balance del fin de semana resultó altamente positivo para Estudiantes.

Fuente: Prensa CAE