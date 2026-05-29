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 - 29 de Mayo de 2026 | 13:19

Liga Federal: Racing cierra la Fase Regular en el Parque Olavarría

Racing busca cerrar la Fase Regular de la Liga Federal con una victoria ante Sportivo Independiente que cerrará su semana en territorio bonaerense.

La Conferencia Sudeste A volverá a tener acción para representantes de Olavarría y en la noche del viernes, Racing completará su primera parte de la competencia.

 

El “Chaira” urgido de una victoria pensando en la reubicación de cara al Play-In recibe este viernes desde las 21:30 hs. a Sportivo Independiente en lo que será su último compromiso de la Fase Regular.

 

El elenco dirigido por Matías Orlando está obligado a quedarse con la victoria y posteriormente esperar lo que suceda el domingo en el duelo entre Independiente de Tandil y Estudiantes para conocer su posición definitiva.

 

En el “Rojo” de La Pampa, que sumó una amplia victoria en Tandil y una ajustada derrota en el Parque Guerrero, será su última presentación en tierra bonaerense y a pesar de la exigencia de los cotejos, tendrá a todos sus jugadores a disposición.

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