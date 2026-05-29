Liga Federal: Racing cierra la Fase Regular en el Parque Olavarría

La Conferencia Sudeste A volverá a tener acción para representantes de Olavarría y en la noche del viernes, Racing completará su primera parte de la competencia.

El “Chaira” urgido de una victoria pensando en la reubicación de cara al Play-In recibe este viernes desde las 21:30 hs. a Sportivo Independiente en lo que será su último compromiso de la Fase Regular.

El elenco dirigido por Matías Orlando está obligado a quedarse con la victoria y posteriormente esperar lo que suceda el domingo en el duelo entre Independiente de Tandil y Estudiantes para conocer su posición definitiva.

En el “Rojo” de La Pampa, que sumó una amplia victoria en Tandil y una ajustada derrota en el Parque Guerrero, será su última presentación en tierra bonaerense y a pesar de la exigencia de los cotejos, tendrá a todos sus jugadores a disposición.