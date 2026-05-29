Liga Nacional: Ferro ganó y tiene otra vida en las “Semis”

Ferro Carril Oese derrotó a Gimnasia y Esgrima en Caballito y logró descontar en la llave de Play-Off que dará a uno de los finalistas de la máxima categoría del básquet argentino.

El “Verdolaga” venció 74 a 70 a Gimnasia y Esgrima en el Héctor Etchart donde se vio un cotejo de trámite parejo donde el local sacó la primera ventaja en los segundos 10 minutos aprovechando su rotación y luego se encargó de controlar la distancia a pesar de que el equipo de Comodoro Rivadavia siempre dio pelea.

En el elenco de Capital Federal, Alejandro Diez aportó 10 puntos y 4 rebotes en 22:08 minutos de juego.

El sábado volverán a medirse en busca de cerrar la serie o forzar un quinto y último partido.