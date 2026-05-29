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 - 29 de Mayo de 2026 | 15:21

Liga Nacional: Ferro ganó y tiene otra vida en las “Semis”

En la noche del jueves, Ferro Carril Oese logró salvar su primer Match Point en la serie de Semifinales de la Liga Nacional.

Ferro Carril Oese derrotó a Gimnasia y Esgrima en Caballito y logró descontar en la llave de Play-Off que dará a uno de los finalistas de la máxima categoría del básquet argentino.

 

El “Verdolaga” venció 74 a 70 a Gimnasia y Esgrima en el Héctor Etchart donde se vio un cotejo de trámite parejo donde el local sacó la primera ventaja en los segundos 10 minutos aprovechando su rotación y luego se encargó de controlar la distancia a pesar de que el equipo de Comodoro Rivadavia siempre dio pelea.

 

En el elenco de Capital Federal, Alejandro Diez aportó 10 puntos y 4 rebotes en 22:08 minutos de juego.

 

El sábado volverán a medirse en busca de cerrar la serie o forzar un quinto y último partido.

 

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