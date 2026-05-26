La historia detrás del accidente: el joven que recibió una descarga eléctrica será operado

Aron Yoel Ibañez es el joven de 18 años que resultó con lesiones graves tras sufrir una descarga eléctrica de un cable que se cortó cuando él se trasladaba en bicicleta en la zona de Avenida Emiliozzi y calle 110, el lunes por la noche.

Tiene afectada principalmente una de sus piernas, ya que la descarga fue sobre el fémur. Las lesiones se extendieron a su pie, por lo que mañana será intervenido quirúrgicamente y habrá que evaluar luego las posibilidades de movilidad.

Así lo informó el abogado César García, quien asesora a su familia en esta instancia. En diálogo con Verte, precisó: “No sabemos cuál va a ser el panorama, si va a poder mantener sus extremidades y podrá caminar algún día, estamos en esa situación”.

Agregó: “Se le reventaron las gomas de la bicicleta. Tiene afectado el fémur y la zona del talón”.

Relató además que esa noche Aron iba en bicicleta camino de Sierra Chica a Olavarría a algunas panaderías que le dan las cosas que sobran del día.

“Es lo que hacía día por medio para subsistir, para comer, y lo digo para despejar dudas, no estaba cometiendo ningún ilícito”, siguió.

La causa la instruye la Fiscalía y la carátula de “lesiones por accidente”, obviamente cambiará, consideró el abogado ante una consulta.

Además explicó: “La gravedad de las lesiones, en nuestro Código Penal tenes lesiones leves, graves y gravísimas, entiendo que estas son lesiones gravísimas y que esto no es un accidente, ya que es producto de la desidia y la falta de mantenimiento y no atención de Coopelectric al tendido”.

“Obviamente los cables de media tensión no pueden romperse, golpear y generar una electrocución a la gente, si fuera así no se podría salir a la calle”, advirtió.

García estimó que “Olavarría se puso peligrosa en ese sentido por la desinversión y la falta de mantenimiento, accidente no es la palabra adecuada, esto se encuadra en lesiones gravísimas culposas”.

También consideró que “el Municipio es responsable solidariamente porque es el órgano de contralor”.

“Hablé con la familia de Aron, es una familia muy humilde, apenas subsisten y le pregunté si se habían puesto en contacto desde Coopelectric y el Municipio. Me dijeron que no”.

Opinó que “la falta de empatía es mayúscula, cómo no vas a tener empatía cuando el tendido eléctrico lastima a alguien”.

García siguió: “Ni siquiera se pusieron a disposición, la falta de empatía es marca registrada de Coopelectric y no faltó esta vez”.

El hecho

García puntualizó que “el lunes pasado por la noche Aron se dirigía en bicicleta desde Sierra Chica a Olavarría y cuando venía por la Avenida Emiliozzi y calle 110 se descolgó un cable y ahí es cuando se produjo el corte de luz que afectó a varios barrios de la Ciudad”.

“Ese cable le tocó el fémur y luego impactó contra la bicicleta y lo despidió a una distancia de más de dos metros. Los vecinos de la zona, cercana al barrio Belén, escucharon la explosión, se acercaron y lo auxiliaron”, añadió.

“Son ellos los que llamaron la ambulancia y gracias a esa asistencia él tiene posibilidades de vida”, cerró.