Recorrida por obras rurales que se desarrollan en distintos puntos del Partido

En la jornada del pasado viernes el intendente Maximiliano Wesner, junto a funcionarios de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio, visitó y recorrió trabajos que se llevan a cabo sobre distintos caminos que integran la Red Vial Rural del Partido de Olavarría.

Según se informó desde la comuna, se trata de abordajes integrales que tienen por objetivo llevar a cabo el mantenimiento y mejora de trazados esenciales para las comunidades rurales, ya que permiten la conexión con establecimientos, el egreso de la producción, como así también el acceso a establecimientos educativos.

Se trata de obras que, además de optimizar la transitabilidad, brindan soluciones hidráulicas. Una de ellas consiste en la reparación integral de los caminos 78-2-35, 78-2-36, 78-2-37 y 78-3-37b, los cuales se encuentran ubicados en la zona próxima a 16 de julio, prácticamente en el límite con el partido de Azul.

Entre otros trabajos, el abordaje contempla la limpieza de cunetas, el alteo de caminos, bacheo, compactación e inclusive colocación de alcantarillas. En ese sentido, se destacó que se trata de un sector del Partido que se vio afectado por las abundantes lluvias que se registraron durante los últimos meses.

La restante, comprende el camino 078-06, que comunica a Pourtalé con la Ruta Provincial Nº 51. Los trabajos incluyen el alteo, entoscado, limpieza de cunetas y colocación de alcantarillas y tubos, para permitir el normal escurrimiento de aguas.

Se trata de un tramo del camino con una extensión de más de 6 kilómetros, sobre el que se busca poder garantizar una segura y correcta circulación, tanto para el entramado productivo con sede en ese punto del Partido, como así también para que toda la comunidad educativa de la Escuela de Pourtalé puede acceder al establecimiento.

“Obras que permiten mejorar la transitabilidad y la conectividad de nuestro Partido”, enfatizó Wesner, quien en la actividad estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el director de Obras Rurales, Mariano Arrignon.