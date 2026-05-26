Un joven sufrió una descarga eléctrica con un cable suelto

Un accidente con un cable suelto dejó a un joven con quemaduras y provocó un importante corte de energía eléctrica en la ciudad y algunas localidades.

De acuerdo a la información recabada, un joven de 18 años que circulaba en bicicleta por la avenida Emiliozzi recibió una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable suelto.

Como consecuencia, sufrió quemaduras en una pierna por las cuales fue trasladado al Hospital Municipal. Según el parte médico, permanece allí en el área de emergencias, estable y en control.

Se iniciaron actuaciones caratuladas “lesiones por accidente”.

Desde Coopelectric confirmaron a este medio que el hecho tuvo que ver con el amplio corte de energía eléctrica que se produjo a posteriori, y añadieron que se está investigando lo sucedido.

Se debió a la salida de servicio de la Línea N° 1 de Media Tensión, la cual afectó los barrios Isaura, Norte, Eucaliptus, Matadero, Cuarteles, La Candela, Militares, La Casiana, La Rural, Los Barrancos, Carlos Pellegrini, C.E.C.O. II, UOCRA, Jardín, San Carlos, UTA, SCAC, UOCRA II.

También parte de los barrios Hipólito Yrigoyen, Sarmiento, Circunvalación Oeste, Independencia, San Lorenzo; Parque Helios Eseverri, Parque de Granos, ZALO, Parques Industrial I, II y V; localidad de Sierra Chica; sistemas Rurales de Crotto, Blanca Grande (localidades de Blanca Grande, Espigas y Recalde), Ruta 60, Pourtalé y Aeropuerto, y el sector donde se ubican varios pozos de extracción del Servicio Sanitario.